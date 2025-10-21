Milan senti Pellegatti | A me farebbe impazzire l’arrivo di Son Ecco cosa può dare

Pianetamilan.it | 21 ott 2025

Il giornalista Carlo Pellegatti dice la sua sul possibile arrivo al Milan di Son a gennaio. Il tifoso rossonero completamente positivo a riguardo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan senti pellegatti a me farebbe impazzire l8217arrivo di son ecco cosa pu242 dare

© Pianetamilan.it - Milan senti Pellegatti: “A me farebbe impazzire l’arrivo di Son. Ecco cosa può dare”

