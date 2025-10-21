Milan senti Pellegatti | A me farebbe impazzire l’arrivo di Son Ecco cosa può dare
Il giornalista Carlo Pellegatti dice la sua sul possibile arrivo al Milan di Son a gennaio. Il tifoso rossonero completamente positivo a riguardo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
