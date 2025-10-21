Milan senti Mouzakitis | Mi ispiro a Modric è il mio idolo Credo di aver visto …

Christos Mouzakitis, centrocampista dell'Olympiacos, ha dichiarato di ispirarsi a Luka Modric. Inoltre il calciatore greco considera il milanista come il suo idolo e ha ammesso di non aver mai saltato una sua partita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, senti Mouzakitis: “Mi ispiro a Modric, è il mio idolo. Credo di aver visto …”

Leggi anche questi approfondimenti

La parola o il modo di dire più odioso che senti usare a Milano? #ladomandadellasera - facebook.com Vai su Facebook

Ti senti più #Milano #Sud o Milano #Nord? Ora su http://milanocittastato.it - X Vai su X

Mouzakitis si racconta: «Sogno di vincere la Champions League e giocare con la Grecia. Ero portiere, ma ho smesso per questo infortunio!» - Mouzakitis, talento dell’Olympiacos, si è raccontato tra le colonen di Tuttosport a poche ore dalla sfida di Champions League contro il Barcellona Christos Mouzakitis, giovane talento dell’Olympiacos ... Si legge su calcionews24.com