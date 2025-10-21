Milan senti Dest | Mi piacerebbe tornare in Italia in futuro credo di avere qualcosa …

21 ott 2025

Sergiño Dest non ha lasciato il segno nelle sue partite con la maglia del Milan. Il terzino ha parlato di un possibile ritorno in Italia. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it



Milan, senti Dest: "Mi piacerebbe tornare in Italia in futuro, credo di avere qualcosa …"

milan senti dest piacerebbeL'ex milanista Dest: "Mi piacerebbe tornare in Serie A, ho un conto aperto con l'Italia" - “Mi piacerebbe tornare in Italia in futuro, credo di avere qualcosa da dimostrare lì”. Scrive tuttomercatoweb.com

Dest: "Milan posto sbagliato, al momento sbagliato. Con Pioli non c'è stato grande feeling" - Sergino Dest è adesso uno dei calciatori più in forma del PSV, con cui ha già segnato in questo avvio di stagione. Lo riporta tuttomercatoweb.com

