Milan senti Dest | Mi piacerebbe tornare in Italia in futuro credo di avere qualcosa …
Sergiño Dest non ha lasciato il segno nelle sue partite con la maglia del Milan. Il terzino ha parlato di un possibile ritorno in Italia. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
L'ex milanista Dest: "Mi piacerebbe tornare in Serie A, ho un conto aperto con l'Italia" - “Mi piacerebbe tornare in Italia in futuro, credo di avere qualcosa da dimostrare lì”. Scrive tuttomercatoweb.com
Dest: "Milan posto sbagliato, al momento sbagliato. Con Pioli non c'è stato grande feeling" - Sergino Dest è adesso uno dei calciatori più in forma del PSV, con cui ha già segnato in questo avvio di stagione. Lo riporta tuttomercatoweb.com