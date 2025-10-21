Milan primo anche grazie alle ‘Allegrate’ | i quattro punti cardine del lavoro del mister

Con i tre punti conquistati domenica sera a 'San Siro' contro la Fiorentina, il Milan di Massimiliano Allegri è in vetta della classifica di Serie A: la rinascita del Diavolo raccontata, da 'La Gazzetta dello Sport', in quattro semplici mosse. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan primo anche grazie alle ‘Allegrate’: i quattro punti cardine del lavoro del mister

La rinascita del Milan grazie alle "Allegrate" di Max - Dietro al primo posto in classifica del Milan c'è sicuramente il grande lavoro che sta facendo Massimiliano Allegri che ha trasformato completamente il Diavolo rispetto all'anno ... Si legge su milannews.it

Il Milan in 10 resiste alla rimonta del Napoli e vince 2-1 grazie ad un grande Pulisic - Il big match della 5 a giornata di Serie A vede il Milan di Allegri confermarsi come squadra capace di soffrire e vincere anche le partite più complicate. ilgiornale.it scrive

Calcio: Milan saluta Florenzi 'grazie di tutto, leader' - ": il Milan saluta con un video emozionale sui social Alessandro Florenzi che non giocherà più con la maglia rossonera. Segnala ansa.it