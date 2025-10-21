Milan-Pisa nuova chance per Giménez dall’inizio La situazione sul fronte infortuni

21 ott 2025

Santiago Giménez, partito dalla panchina domenica sera contro la Fiorentina, si scalda per tornare a giocare titolare in Milan-Pisa di venerdì sera a 'San Siro'. Massimiliano Allegri alle prese con gli infortuni: ecco lo stato delle cose. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

