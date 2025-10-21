Milan-Pisa nuova chance per Giménez dall’inizio La situazione sul fronte infortuni
Santiago Giménez, partito dalla panchina domenica sera contro la Fiorentina, si scalda per tornare a giocare titolare in Milan-Pisa di venerdì sera a 'San Siro'. Massimiliano Allegri alle prese con gli infortuni: ecco lo stato delle cose. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Verso #Milan-#Pisa, Santiago #Gimenez dovrebbe tornare titolare in attacco con al suo fianco Rafael #Leao, tornato decisivo contro la Fiorentina con una doppietta via @tuttosport - X Vai su X
Quanti punti per il #Milan prima della sosta? ? Il calendario rossonero da qui alla sosta è intenso: si parte col Pisa, poi la difficile trasferta contro l’Atalanta, il big match casalingo con la Roma e la chiusura a Parma. Dodici punti in palio per rimanere in vetta Vai su Facebook
Milan, Gimenez tornerà titolare venerdì contro il Pisa - Venerdì sera il Milan sarà impegnato nuovamente a San Siro, stavolta contro il Pisa, con l'obiettivo di vincere e mantenere la vetta solitaria della classifica. Come scrive milannews.it
Il Pisa si presenterà a San Siro con la nuova terza maglia - 45 tra Milan e Pisa, in occasione dell'ottava giornata di Serie A Enilive, i toscani faranno esordire la loro ... milannews.it scrive
Probabili formazioni Milan Pisa - Scopri i giocatori diffidati, squalificati, infortunati, indisponibili e in panchina per la partita ... Segnala corrieredellosport.it