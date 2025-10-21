Milan Orlando punge Leão | Non ha giocato bene No a tutti questi colpi di tacco

Ospite di Maracanà su TMW Radio, Orlando analizza il momento in Milan, Inter e Napoli, senza risparmiare una dichiarazione pungente su Rafa Leão. Ecco che cosa ha detto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Orlando punge Leão: “Non ha giocato bene. No a tutti questi colpi di tacco”

Altri contenuti sullo stesso argomento

? ORLANDO (TMW RADIO): «Inter davanti a tutti, poi il Napoli e il Milan». Critica A Leão: «Non ha giocato bene. Basta colpi di tacco, deve puntare l'uomo». #Orlando #Milan #Inter #Leao - X Vai su X

ESCLUSIVA - Massimo #Orlando sul suo periodo al #Milan Vai su Facebook

M.Orlando: "Milan, stasera è un bivio. Juve, Motta deve dare una svolta" - L'ex calciatore Massimo Orlando ha commentato i temi del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio. Come scrive tuttomercatoweb.com

Orlando: "Il Milan ha buttato via la partita. Juve, così non puoi lottare per qualcosa di importante" - A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l’ex calciatore Massimo Orlando, che ha commentato la sesta giornata di campionato. Segnala tuttojuve.com

TMW RADIO - M.Orlando: "Milan, Champions da onorare. Lazio, così proprio non va" - A parlare delle milanesi e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando. Scrive tuttomercatoweb.com