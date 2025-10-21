Milan | Modric e Leao la ‘strana coppia’ Il loro rapporto cresce sempre di più | ecco come
Tra i segreti del Milan di Massimiliano Allegri, primo nella classifica di Serie A con 16 punti dopo 7 giornate, c'è da inserire anche l'ottimo feeling instauratosi tra Luka Modric e Rafael Leao. L'analisi del 'Corriere della Sera' con i retroscena. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Vedendo il #Milan dal vivo, è per me evidente che il vero allenatore si chiama Luka #Modric : anche se controllato da vicino da #Fazzini, il croato ha fatto muovere i rossoneri ai suoi ritmi e con le sue idee. Se il fisico lo asseconda, è lui il giocatore che ogni alle - X Vai su X
Terim: "Mi piace il Milan di Allegri. Modric leggenda vivente. Sono un fan di Leao" - facebook.com Vai su Facebook
Leao & Modric, la strana coppia del nuovo Milan. Così Luka è entrato nella testa di Rafa - Il croato è diventato un punto di riferimento per il portoghese anche negli allenamenti: il nuovo atteggiamento, le prospettive, il piano Allegri ... Si legge su msn.com
La nuova missione di Modric: aiutare Leao a diventare un campione - Luka Modric, dopo l'addio al Real Madrid, ha scelto il Milan per due ragioni principalmente: riportare in alto la squadra per la quale tifava da bambino e guadagnarsi sul campo un posto ... Lo riporta milannews.it
Milan, Leao a DAZN: ” Giocare con giocatori come Modric può solo migliorarti! I gol li dedico alla mia famiglia” - L' attaccante portoghese Rafael Leao ha parlato ai microfoni di DAZN dopo aver segnato una doppietta decisiva nel 2- Da gonfialarete.com