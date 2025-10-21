Milan le ultime dall’allenamento su Estupinan Loftus-Cheek e Nkunku | chi ci sarà contro il Pisa?

Il Milan di Massimiliano Allegri ha svolto una seduta mattutina di allenamento, nel centro sportivo rossonero di Milanello, per preparare la sfida di venerdì sera a 'San Siro' contro il Pisa: ecco come stanno gli infortunati rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, le ultime dall’allenamento su Estupinan, Loftus-Cheek e Nkunku: chi ci sarà contro il Pisa?

Leggi anche questi approfondimenti

LE ULTIME 5 TRA MILAN E FIORENTINA 05/04/2025 Milan 2–2 Fiorentina ? Thiaw (aut.), Kean / Abraham, Jovic 06/10/2024 — Fiorentina 2–1 Milan ? Adli, Gudmundsson / Pulisic 30/03/2024 Fiorentina 1–2 Milan ? Duncan / Loftus-Cheek, Lea - facebook.com Vai su Facebook

Verso #Juventus #Milan : le ultime da Milanello, al termine della conferenza stampa di Massimiliano #Allegri , alla vigilia del big match tra i rossoneri e i bianconeri di Tudor? @fraletizia #Sportitalia - X Vai su X

Milan, infortunio Estupinan in Nazionale: le ultime sulle sue condizioni - Come sta l’esterno di Allegri che si è fatto male in amichevole La sosta per le nazionali è appena iniziata e in casa Milan è ... Segnala calcionews24.com

Milan, come sta Estupinan? Arriva l’annuncio dall’Ecuador - Il CT Beccacece rassicura il Milan: “È in forma, sarà a disposizione. Da spaziomilan.it

Estupinan Milan, è la giornata decisiva! le ultimissime su Milan Fiorentina. Allegri ha pronta una soluzione alternativa - Allegri pronto a lanciare l’alternativa con la Fiorentina Giornata decisiva per lo staff medico del Milan e per Massimiliano Allegri, in att ... Secondo calcionews24.com