Milan la leadership di Modric tra i segreti del primato | il gruppo lo segue compatto

Pianetamilan.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luka Modric, in Milan-Fiorentina, ha fornito un'altra grande prestazione. 90' di recuperi e leadership per il croato, nonostante i 40 anni compiuti. La squadra lo segue con convinzione. Incluso Rafael Leão, che con lui ha un gran bel rapporto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan la leadership di modric tra i segreti del primato il gruppo lo segue compatto

© Pianetamilan.it - Milan, la leadership di Modric tra i segreti del primato: il gruppo lo segue compatto

Contenuti che potrebbero interessarti

milan leadership modric segretiCostacurta esalta Modric: "Da troppi anni il Milan non aveva un leader di quel carisma" - Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alessandro Costacurta, ex difensore milanista, ha parlato così di Luka Modric: "Da troppi anni il Milan non aveva un leader di quel ... Scrive milannews.it

milan leadership modric segretiMilan, pronto il regno di Modric bis: l’idea per il futuro - Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la permanenza di Modric a Milano sarà oggetto di valutazione al termine della stagione in corso. Come scrive spaziomilan.it

milan leadership modric segretiIronman Modric: tutti i suoi grandi numeri in un Milan che cerca la vetta - Universale, infaticabile e ora anche inafferrabile Modric: mentre alcuni tra i compagni più bravi sono stati fermati da infortuni, Luka ha dribblato anche i guai e la stanchezza e prova a porta il Mil ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Milan Leadership Modric Segreti