Milan la leadership di Modric tra i segreti del primato | il gruppo lo segue compatto

Luka Modric, in Milan-Fiorentina, ha fornito un'altra grande prestazione. 90' di recuperi e leadership per il croato, nonostante i 40 anni compiuti. La squadra lo segue con convinzione. Incluso Rafael Leão, che con lui ha un gran bel rapporto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, la leadership di Modric tra i segreti del primato: il gruppo lo segue compatto

