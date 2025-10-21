Milan i numeri di Leao contro la Fiorentina e non solo | il primato mancava da …
Milan-Fiorentina, i gol di Leao contro la viola e non solo: primato in Serie A che mancava da tempo. Ecco i numeri dei rossoneri da acmilan.com. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
News recenti che potrebbero piacerti
MILAN FIORENTINA - LA SOLITUDINE DEI (NUMERI) PRIMI (con Frank Piantanida) https://youtube.com/live/GWZdi5FZ_mE?si=8TaaRhU1SGjj7Pyn… via @YouTube - X Vai su X
? San Siro Fortino Rossonero contro la Viola! I numeri dei precedenti casalinghi di #MilanFiorentina sorridono ai Diavoli. A San Siro il bilancio è nettamente a favore con ben 53 vittorie, 24 pareggi e sole 15 sconfitte contro i viola! Un trend storico da confer Vai su Facebook
Milan, i numeri di Leao contro la Fiorentina e non solo: il primato mancava da - Fiorentina, i gol di Leao contro la viola e non solo: primato in Serie A che mancava da tempo. Si legge su msn.com
Leao, contro la Fiorentina il primo gol in rossonero: i numeri del portoghese contro la viola - Il Milan di Massimiliano Allegri torna in campo dopo una sosta per le nazionali molto complicata dal punto di vista degli infortuni. Lo riporta milannews.it
Milan, Leao (quasi) sempre in gol contro la Fiorentina: la statistica - Il Milan di Max Allegri torna finalmente in campo, e lo fa dopo una sosta per le nazionali negativa dal punto di vista degli infortunati. Scrive milannews.it