Milan Hernanes | Leao devi lasciarlo libero non può fare il centravanti Quando rientrerà Pulisic …

Hernanes, ex calciatore di Inter, Juve e Lazio, ha analizzato la prestazione di Rafael Leao dopo la sua doppietta nel match di San Siro contro la Fiorentina, anche alla luce del suo cambiamento del ruolo. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Hernanes: “Leao devi lasciarlo libero, non può fare il centravanti. Quando rientrerà Pulisic …”

Contenuti che potrebbero interessarti

? HERNANES CRITICO SU ALLEGRI! «Leao è come un bimbo al parco giochi: non puoi dargli regole!». Doppio Errore: Sbagliato tentare di cambiarlo e schierarlo centravanti. #Hernanes #Leao #Allegri #Milan - X Vai su X

Hernanes ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Mattino, dove ha parlato in particolare della corsa scudetto Secondo il Profeta, Milan e Inter arriveranno fino in fondo alla corsa insieme al Napoli di Conte #Milan #SerieA #SpazioMilan - facebook.com Vai su Facebook

Hernanes: "A Leao non puoi dare regole, è come il bimbo che va al parco giochi" - Rafael Leao ha fatto conquistare i tre punti al Milan in rimonta sulla Fiorentina: una doppietta che ha rimesso il portoghese sul tabellino in campionato, a San Siro, per la ... Segnala milannews.it

Leao: “Tra Inter e Milan 100 volte Milan. Quando mi chiamò Maldini…” - Nella stagione 2018/19, l'unica con la maglia del Lille prima del trasferimento in Italia, Leao ricorda le parole del ds del Lille, che era favorevole alla cessione: "È una buona opportunità per te e ... Lo riporta tuttosport.com

Leao racconta la videochiamata con Maldini: “Dovevo andare all’Inter, ma non potevo dire di no” - Rafa Leao attende scalpitante il momento di poter debuttare in questo campionato con il Milan ma nel frattempo ha raccontato il retroscena del suo arrivo in Italia. Come scrive fanpage.it