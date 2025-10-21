Milan Giménez accentua | un rigorino contro la Fiorentina Ma non un errore vero e proprio

Pianetamilan.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan di Massimiliano Allegri ha battuto per 2-1 la Fiorentina di Stefano Pioli grazie a un contestato rigore - trasformato da Rafael Leão - concesso per fallo di Fabiano Parisi su Santiago Giménez. La valutazione dei vertici arbitrali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan gim233nez accentua un rigorino contro la fiorentina ma non un errore vero e proprio

© Pianetamilan.it - Milan, Giménez accentua: un “rigorino” contro la Fiorentina. Ma non un errore vero e proprio

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Milan Gim233nez Accentua Rigorino