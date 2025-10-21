Milan Giménez accentua | un rigorino contro la Fiorentina Ma non un errore vero e proprio
Il Milan di Massimiliano Allegri ha battuto per 2-1 la Fiorentina di Stefano Pioli grazie a un contestato rigore - trasformato da Rafael Leão - concesso per fallo di Fabiano Parisi su Santiago Giménez. La valutazione dei vertici arbitrali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
