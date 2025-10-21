Milan-Fiorentina il rigore delle polemiche Di Marco Aia | Non andava concesso il Var non doveva intervenire
Firenze, 21 ottobre 2025 – Continua a far discutere il rigore assegnato dall’arbitro Marinelli al Milan durante la sfida contro la Fiorentina a San Siro per un intervento di Parisi su Gimenez. Episodio decisivo (Leao ha realizzato il 2-1 vincente) che ha fatto infuriare la Fiorentina. «Il Var non deve intervenire perché è una valutazione di campo e Marinelli aveva letto bene la situazione», il tocco di Parisi su Gimenez «non era da rigore». È questa la valutazione espressa da Andrea De Marco, l'incaricato dell'Aia alle relazioni con i club di A e B, che alla trasmissione 'Open Var' su Dazn. «Se l'arbitro avesse concesso il rigore, il Var non sarebbe dovuto intervenire per farlo eventualmente togliere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Milan-Fiorentina, Rocchi chiaro: "Non è rigore e non è da VAR". Marinelli e Abisso fermati 2 giornate - X Vai su X
Il rigore dato a Milan-Fiorentina continua a far discutere: i tifosi sui social se la prendono con Gimenez - facebook.com Vai su Facebook
Milan-Fiorentina, il rigore delle polemiche. Di Marco (Aia): “Non andava concesso, il Var non doveva intervenire” - E’ la valutazione dell’ex arbitro, incaricato dell'Associazione italiana arbitri alle relazioni con i club di A e B ... Secondo sport.quotidiano.net
Caos Milan-Fiorentina, l’ammissione di Rocchi: la decisione su arbitro e VAR - Fiorentinta sul rigore concesso ai rossoneri: parla il designare Rocchi ... Si legge su calciomercato.it
Milan-Fiorentina, il rigore che divide: la spiegazione di Rocchi non convince tutti - Fiorentina, gara che ha lasciato strascichi ben oltre ... Da notiziemilan.it