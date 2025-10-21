Milan-Fiorentina il rigore delle polemiche Di Marco Aia | Non andava concesso il Var non doveva intervenire

Firenze, 21  ottobre 2025 – Continua a far discutere il rigore assegnato dall’arbitro Marinelli al Milan durante la sfida contro la Fiorentina a San Siro per un intervento di Parisi su Gimenez. Episodio decisivo (Leao ha realizzato il 2-1 vincente) che ha fatto infuriare la Fiorentina. «Il Var non deve intervenire perché è una valutazione di campo e Marinelli aveva letto bene la situazione», il tocco di Parisi su Gimenez «non era da rigore». È questa la valutazione espressa da Andrea De Marco, l'incaricato dell'Aia alle relazioni con i club di A e B, che alla trasmissione 'Open Var' su Dazn.  «Se l'arbitro avesse concesso il rigore, il Var non sarebbe dovuto intervenire per farlo eventualmente togliere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

