Firenze, 21 ottobre 2025 – Continua a far discutere il rigore assegnato dall’arbitro Marinelli al Milan durante la sfida contro la Fiorentina a San Siro per un intervento di Parisi su Gimenez. Episodio decisivo (Leao ha realizzato il 2-1 vincente) che ha fatto infuriare la Fiorentina. «Il Var non deve intervenire perché è una valutazione di campo e Marinelli aveva letto bene la situazione», il tocco di Parisi su Gimenez «non era da rigore». È questa la valutazione espressa da Andrea De Marco, l'incaricato dell'Aia alle relazioni con i club di A e B, che alla trasmissione 'Open Var' su Dazn. «Se l'arbitro avesse concesso il rigore, il Var non sarebbe dovuto intervenire per farlo eventualmente togliere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Milan-Fiorentina, il rigore delle polemiche. Di Marco (Aia): “Non andava concesso, il Var non doveva intervenire”