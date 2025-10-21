Milan-Fiorentina De Marco | Non c’era rigore su Gimenez

Lapresse.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex arbitro Andrea De Marco, responsabile dei rapporti istituzionali Can A e B, parla del penalty concesso al Milan durante il match di domenica scorsa contro la Fiorentina e lo ritiene da non concedere.  “In questo caso Marinelli aveva letto bene la situazione in campo e quando c’è l’intensità come in questo caso, il  Var  non deve intervenire. Era una valutazione di campo dell’arbitro. Con la soglia dei rigori molto alta che sta portando avanti Rocchi in questa stagione, questo non è calcio di rigore. Se l’arbitro avesse valutato l’episodio da rigore, il  Var  sarebbe dovuto intervenire per farlo togliere”, ha detto De Marco a ‘Open  Var ‘ su Dazn. 🔗 Leggi su Lapresse.it

milan fiorentina de marco non c8217era rigore su gimenez

© Lapresse.it - Milan-Fiorentina, De Marco: “Non c’era rigore su Gimenez”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

milan fiorentina de marcoMilan-Fiorentina, De Marco: “Non c’era rigore su Gimenez” - L'ex arbitro Andrea De Marco, responsabile dei rapporti istituzionali Can A e B, parla del penalty concesso al Milan durante il match di domenica scorsa ... Secondo lapresse.it

milan fiorentina de marcoDe Marco (AIA) su Milan-Fiorentina: "Marinelli aveva letto bene. Con la soglia attuale questo non è rigore, il VAR non doveva intervenire" - Nel corso di OpenVAR su DAZN, l’ex arbitro Andrea De Marco ha commentato il rigore assegnato al Milan per il contatto Parisi- Riporta tuttojuve.com

milan fiorentina de marcoMilan-Fiorentina, ecco l'audio del Var su Parisi-Gimenez. L'Aia: «Errore intervenire» - Il Milan si è preso la testa della classifica in solitaria ma il modo in cui è scaturita la vittoria sulla Fiorentina sta continunado a far discutere. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Fiorentina De Marco