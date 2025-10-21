Milan-Fiorentina De Marco | Non c’era rigore su Gimenez

L’ex arbitro Andrea De Marco, responsabile dei rapporti istituzionali Can A e B, parla del penalty concesso al Milan durante il match di domenica scorsa contro la Fiorentina e lo ritiene da non concedere. “In questo caso Marinelli aveva letto bene la situazione in campo e quando c’è l’intensità come in questo caso, il Var non deve intervenire. Era una valutazione di campo dell’arbitro. Con la soglia dei rigori molto alta che sta portando avanti Rocchi in questa stagione, questo non è calcio di rigore. Se l’arbitro avesse valutato l’episodio da rigore, il Var sarebbe dovuto intervenire per farlo togliere”, ha detto De Marco a ‘Open Var ‘ su Dazn. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milan-Fiorentina, De Marco: “Non c’era rigore su Gimenez”

