Milan Fiorentina De Marco chiarisce | Marinelli aveva letto bene la situazione il VAR non doveva intervenire Gimenez? Ecco cosa succede
Milan Fiorentina, l’ex arbitro Andrea De Marco, ospite ad Open Var chiarisce la situazione del rigore assegnato ai rossoneri per il contatto tra Parisi e Gimenez Andrea De Marco, ex arbitro e ospite di OpenVAR su DAZN, ha analizzato l’episodio controverso che ha coinvolto la Fiorentina e il Milan durante la sfida che ha visto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
