Milan Fiorentina CDS | L’AIA fa dietrofront | Marinelli e Abisso verso lo stop

Ilnerazzurro.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan Fiorentina. Non si placano le discussioni sul rigore assegnato da Marinelli al Milan per il contatto tra Parisi e Gimenez nel finale della sfida contro la Fiorentina, episodio che ha deciso l’incontro con la trasformazione dal dischetto di Leao. Il penalty, che ha permesso ai rossoneri di conquistare tre punti preziosi e salire in vetta alla classifica, è finito nel mirino della critica e degli addetti ai lavori, alimentando un dibattito che va ben oltre i confini del campo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la posizione del designatore Gianluca Rocchi è stata chiara fin da subito: “ Non è rigore e non è da VAR “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

