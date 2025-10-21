Milan-Fiorentina Bruno attacca | Rigore Gimenez? I simulatori sono il male del calcio Al Var…

Pasquale Bruno, ex giocatore della Fiorentina, ha accusato Santiago Gimenez di essere un simulatore dopo il rigore dato dall'arbitro per un contatto con Parisi in area di rigore, nel match di San Siro contro il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Fiorentina, Bruno attacca: “Rigore Gimenez? I simulatori sono il male del calcio. Al Var…”

