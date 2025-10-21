Milan-Fiorentina Bruno attacca | Rigore Gimenez? I simulatori sono il male del calcio Al Var…

Pasquale Bruno, ex giocatore della Fiorentina, ha accusato Santiago Gimenez di essere un simulatore dopo il rigore dato dall'arbitro per un contatto con Parisi in area di rigore, nel match di San Siro contro il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Pasquale Bruno, che attacco a Gimenez: "Ha simulato, ci fossimo stati io o Montero..." - Il duro commento dell'ex difensore della Fiorentina all'attaccante messicano del Milan, nella bufera dopo il discusso rigore che ha deciso il match di San Siro tra i rossoneri e la Viola: le sue parol ...

Pasquale Bruno, che attacco a Gimenez: "Ha simulato, ci fossimo stati io o Montero..." - Il duro commento dell'ex difensore della Fiorentina all'attaccante messicano del Milan, nella bufera dopo il discusso rigore che ha deciso il match di San Siro tra i rossoneri e la Viola: le sue parol ...

Bruno attacca: "Gimenez scarso, ha preso in giro tutti. Simulatori male del calcio" - L'ex calciatore Pasquale Bruno non è mai stato "uno qualunque", l'ex Juventus e Torino, ha sempre detto le cose come stavano senza nascondersi.

