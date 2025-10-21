Milan-Fiorentina Aia ammette errore Var | si rigioca? Ecco cosa dice il protocollo

Il rigore fischiato a Gimenez dopo il contatto con Parisi non andava dato in campo. Sotto esame gli errori di Marinelli e Abisso Il Milan ha battuto 2-1 la Fiorentina nel posticipo domenicale della settima giornata di Serie A. Una gara che ha portato con sé tantissime polemiche per il gol decisivo su rigore segnato da Leao per un presunto fallo di Parisi su Santi Gimenez. Un penalty non concesso subito in campo dall’arbitro Marinelli, ma soltanto dopo revisione al monitor su segnalazione del Var Abisso. Abisso in sala Var (LaPresseAI) – Calciomercato.it Intervenuto a ‘Dazn’ nel corso della trasmissione Open Var, il componente dell’AIA Andrea De Marco ha confermato quanto detto ieri nella moviola di Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan-Fiorentina, Aia ammette errore Var: si rigioca? Ecco cosa dice il protocollo

