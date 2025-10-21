Milan è la svolta della stagione? Cinque motivi per crederci
Il recupero della mentalità vincente, la cura dei dettagli, la fase difensiva, le (tante) soluzioni offensive, la consapevolezza: ecco come il Diavolo sta cucinando l'assalto allo scudetto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
