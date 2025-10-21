Milan dalla nuova fase difensiva agli uomini simbolo | ecco le Allegrate

Sul Milan primo in classifica si vede già la mano del suo allenatore, tra cambi tattici e fiducia nei giovani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan, dalla nuova fase difensiva agli uomini simbolo: ecco le "Allegrate"

Altre letture consigliate

Serginho inaugura la nuova sede del Milan Club “Paolo Maldini” di Marsala #Tp24 #Notizie #Sicilia Vai su Facebook

Ex Milan, nuova avventura per Borini. Ha firmato per un club di quarta divisione inglese - X Vai su X

Come gioca il Milan di Allegri: fase difensiva e di possesso, l’analisi tattica - L'analisi tattica di come sta lavorando il Milan in fase di possesso e in fase difensiva in queste prime sei giornate di Serie A ... Come scrive milanlive.it

Juve, Cambiaso: "Il Milan adesso ha raggiunto una grande fase difensiva" - Le sue parole: Che umore c’è dopo il quinto pareggio consecutivo? Scrive milannews.it

Il Milan ha imparato a difendere, e non è solo per merito dei difensori - I rossoneri subiscono pochissimo e a migliorare sono tutte le statistiche in riferimento alla fase difensiva: non è solo merito di chi gioca dietro, ma di tutta la squadra. Come scrive sport.sky.it