Milan da scudetto? Allegri è il fattore decisivo ma il calendario

Dopo sette giornate il Milan è da solo in testa alla classifica, nonostante i tanti infortuni. Con la vittoria in rimonta sulla Fiorentina, i rossoneri si sono candidati ufficialmente per lo scudetto? Ne abbiamo parlato nell'ultima puntata de La Tripletta (guarda l'episodio completo), sottolineando anche un aspetto chiave nella comunicazione di Allegri e Tare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan da scudetto? Allegri è il fattore decisivo, ma il calendario...

#Milan, altro infortunio. Le mosse di #Allegri. Zero alibi per Max. Tre motivi per lo Scudetto? #SempreMilan #SerieA #MilanFiorentina Vai su Facebook

Parla l'Imperatore. Terim: "Milan da scudetto, ovvio. Pioli e la Fiorentina presto fuori dalla crisi" - X Vai su X

Allegri e il retroscena dopo il primo posto: cosa ha detto nello spogliatoio alla squadra - L'allenatore livornese non era solo al comando dal 26 maggio 2019 quando vinse l'ultimo scudetto con la Juventus ... Segnala msn.com

Milan da Scudetto? Allegri frena: “Non dobbiamo esaltarci, vi spiego perché” - Fioretina sono una risposta diretta in merito alle ambizioni Scudetto ... Si legge su spaziomilan.it

Milan da impazzire, Allegri è riuscito nell’impresa: “Non succedeva da due anni” - Il Milan, dopo la vittoria contro la Fiorentina, incassa l'ennesima buona notizia: ecco il dato che fa ben sperare i tifosi. spaziomilan.it scrive