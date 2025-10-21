Milan che intesa tra Modric e Leao Cassano a ruota libera Mercato occhio a Suzuki
Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, martedì 21 ottobre 2025: il Diavolo di Massimiliano Allegri è primo in classifica, ma c'è chi - come Antonio Cassano - non è felice. Tutto quello che c'è da sapere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Tre concerti gratuiti nel cuore di Milano. Con questo progetto, l’Associazione ha inteso avvicinare fasce di pubblico che solitamente non frequentano i concerti di musica classica, offrendo loro un’esperienza accessibile e suggestiva attraverso l’esecuzione di tr - facebook.com Vai su Facebook
Pagina 2 | Leao mattatore, Modric instancabile. Kean finisce in Gabbia, qualità Fagioli: pagelle Milan-Fiorentina - 5 Colpevolmente sorpreso sul tiro, non irresistibile, di Leao. Come scrive tuttosport.com
Milan, Leao si riscopre rigorista con Allegri: la strategia di Max per Rafa, il web rossonero applaude - Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha scelto Leao come rigorista durante la partita contro la Fiorentina: la statistica rossonera sui rigori è preoccupante ... Da sport.virgilio.it
Milan, Modric: "Leao è uno dei migliori giocatori al mondo, può crescere ancora tanto" - Luka Modric, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida vinta 2- Scrive m.tuttomercatoweb.com