Il Milan lavora con concentrazione in vista dell’anticipo di venerdì sera contro il Pisa, ma lo sguardo dello staff tecnico resta fisso su un tema che continua a preoccupare: gli infortuni. In particolare, tiene banco la situazione di Pervis Estupiñán, rientrato acciaccato dagli impegni con la Nazionale e ora in dubbio per la prossima gara di campionato. L’esterno ecuadoriano ha riportato un trauma alla caviglia, un fastidio che lo ha costretto a ridurre i carichi di lavoro negli ultimi giorni. Le sue condizioni non destano allarme, ma invitano alla prudenza. Allegri e lo staff medico vogliono evitare qualsiasi rischio di aggravamento, consapevoli dell’importanza del giocatore nello scacchiere rossonero, soprattutto in una fase di stagione in cui la tenuta fisica sta diventando un fattore decisivo. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, ansia per Estupiñán: il terzino alle prese con un infortunio alla caviglia