Migranti il modello Meloni contagia l’Ue l’Olanda segue la via italiana | per accoglienza e respingimenti vira su un hub in Uganda

L’Olanda sceglie la via italiani per la gestione dei flussi migratori, associandosi al modello dell’asse Roma-Tirana scommettendo sull’esternalizzazione delle procedure di asilo e di espulsione. Mentre, come noto, Roma ha stretto l’accordo per inviare i richiedenti asilo in Albania, l’Aia ha scelto l’Uganda come Paese partner di riferimento, siglando un’intesa che prevede l’invio dei migranti in un “hub di transito” africano. Migranti, l’Olanda segue la scia italiana: ma con un hub in Uganda. L’iniziativa olandese, definita dal ministro delle Migrazioni David van Weel come «conforme al diritto internazionale», ricalca il “modello Trump” già adottato dagli Stati Uniti con Kampala, ma si differenzia per la richiesta di collaborazione alle agenzie Onu come Unhcr e Oim per la gestione dei centri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Migranti, il modello Meloni contagia l’Ue, l’Olanda segue la via italiana: per accoglienza e respingimenti vira su un hub in Uganda

