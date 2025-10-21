Migliori ristoranti d' Italia | Gambero Rosso conferma tre forchette a Villa Crespi

Confermate le “tre forchette” a Villa Crespi.La nuova guida Ristoranti d’Italia 2026 del Gambero Rosso ha premiato di nuovo lo chef novarese e il suo locale di Orta. La guida ha valutato ben 2580 includendoli tra i migliori di tutta la penisola: tra questi 55 hanno ricevuto l'ambito. 🔗 Leggi su Novaratoday.it