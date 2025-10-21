Migliaia di messaggi hot all’allieva C’è l’accordo sul risarcimento Scattano i lavori di pubblica utilità

Accusato di adescamento di minore, un professore di 47 anni di una scuola media del Ferrarese, che aveva scambiato migliaia di messaggi hot con un’allieva di 12 anni, ha ottenuto la messa alla prova e il conseguente percorso di lavori di pubblica utilità che permetterebbero all’imputato di sospendere il processo ed estinguere il reato in caso di esito positivo. L’accordo è stato raggiunto ieri davanti al giudice del tribunale di Ferrara, dopo che l’offerta risarcitoria di 30mila euro dell’insegnante, è stata ritenuta congrua. La prossima udienza si terrà il 20 gennaio per valutare il programma di di lavori socialmente utili che predisporrà l’Uepe, l’ufficio interdistrettuale esecuzione penale esterna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Migliaia di messaggi hot all’allieva. C’è l’accordo sul risarcimento. Scattano i lavori di pubblica utilità

