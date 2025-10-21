Tempo di lettura: < 1 minuto Durante l’intervento di questa mattina a Radio 24 il giornalista Paolo Mieli si è scusato per le parole usate ieri nei confronti di Souzane Fatayer, l’attivista palestinese in lizza per le prossime elezioni regionali in Campania con Avs. Parlando di lei l’ha definita la ‘ ‘palestinese napulitana in leggerissimo sovrappeso “. “ Voglio fare – ha detto – delle scuse alla signora napoletana sulla quale ho impropriamente ironizzato equivocando su un manifesto che pensavo fosse ironico. Ho fatto delle ironie, devo chiedere scusa a lei e ad Avs che la candida veramente in elezioni molto delicate che sembrano meno incerte di quello che si pensava inizialmente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mieli si scusa: “Su Souzane Fatayer parole improprie”