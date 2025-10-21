Microblading | la tecnica che ridisegna le sopracciglia in modo naturale e duraturo

di Pino Riccardi * Il microblading è una tecnica avanzata di dermopigmentazione del viso che mira a migliorare l’aspetto delle sopracciglia, conferendo loro un aspetto più pieno e definito. Attraverso l’uso di aghi sottilissimi, viene depositato pigmento nella pelle, creando linee sottili che imitano i peli naturali delle sopracciglia. Questo procedimento richiede precisione e competenza da parte dell’operatore, garantendo risultati naturali e personalizzati in base alle esigenze del cliente. Il microblading si distingue per la sua capacità di adattarsi a diverse morfologie del viso, rendendolo una soluzione versatile per chi desidera migliorare l’estetica delle proprie sopracciglia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Microblading: la tecnica che ridisegna le sopracciglia in modo naturale e duraturo

Leggi anche questi approfondimenti

Altro che microblading, è questa la tecnica del futuro per sopracciglia perfette e definite - Le sopracciglia sono una parte fondamentale del viso e averle ben definite permette di dare una forma completamente diverso allo sguardo e al viso stesso. Secondo diregiovani.it

The Brow Glue di NYX per sopracciglia sempre perfette, dall'effetto laminazione naturale - A dispetto del nome, NYX The Brow Glue è un gel effetto colla che non appiccica e crea un effetto laminazione naturale per 12 ore ... Da vogue.it

Sopracciglia, la differenza tra microblading e microshading - C’erano una volta le sopracciglia sottilissime, le famose ali di gabbiano che andavano di moda tra gli anni Novanta e Duemila. Secondo donnamoderna.com