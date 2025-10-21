Michele Bufo all’Aeroporto di Parma per dirigere l’operazione rilancio

So.Ge.AP, la società che gestisce l’aeroporto internazionale di Parma “Giuseppe Verdi”, ha annunciato la nomina di Michele Bufo come nuovo Ceo, con effetto immediato. Già membro del consiglio di amministrazione, Bufo succede a Carlos Criado, vicepresidente della Centerline Airport Partners, società azionista della gestione aeroportuale. Con una carriera consolidata nella gestione del trasporto aereo, Michele Bufo porta in So.Ge.AP una visione strategica fondata su esperienze operative di rilievo. In passato ha ricoperto il ruolo di direttore generale e commerciale di Airgest, società che gestisce l’aeroporto di Trapani, e ha lavorato come dirigente presso Enav (Ente nazionale per l’assistenza al volo), sviluppando una profonda conoscenza delle dinamiche aeroportuali e della sicurezza del traffico aereo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

