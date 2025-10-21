Michael Friedman il grande maestro dietro le quinte dell’orologeria lancia il suo marchio

Michael Friedman, figura di spicco nel mondo degli orologi di lusso, fin da bambino è sempre stato un super fan di Muhammad Ali. Ha incontrato il pugile una volta, nel 2000, durante un'asta di orologi che aveva organizzato mentre lavorava da Christie's a New York. In quella occasione, racconta Friedman, Ali ha sfiorato il suo Audemars Piguet vintage e gli ha detto: «Un oggetto può diventare un talismano se per te ha un significato». Dopo uno scambio così importante, ci si potrebbe aspettare che l'orologio benedetto da Ali fosse diventato un cimelio di famiglia, destinato a essere tramandato di generazione in generazione. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

