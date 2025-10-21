Michael Fassbender protagonista della serie Kennedy di Netflix

Netflix e Chernin Entertainment hanno annunciato la nuova serie drammatica Kennedy, che esplorerà i trionfi e le tragedie della famiglia Kennedy. Michael Fassbender ( The Agency, Black Bag ) è stato scelto per interpretare il patriarca Joe Kennedy Sr. Kennedy è basata sul libro di Fredrik Logevall JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956, e sarà prodotta da Sam Shaw ( Manhattan, Masters of Sex ) e diretta da Thomas Vinterberg ( Festen, Un altro giro ), con tutti e tre nel ruolo di produttori esecutivi. Secondo la trama ufficiale, la serie di otto episodi rivelerà “le vite intime, gli amori, le rivalità e le tragedie che hanno plasmato la dinastia più iconica della storia moderna e contribuito a creare il mondo in cui viviamo oggi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it