MICAM celebra l’innovazione con Wired Italia
Il salone internazionale della calzatura si rinnova con AI e tecnologie avanzate per anticipare le tendenze del futuro, anche grazie a Wired Italia. 🔗 Leggi su Wired.it
Approfondisci con queste news
Il closing dell’operazione annunciato dalle due aziende del distretto calzaturiero fermano al Micam "La proprietà veneta ci conosceva e volevano qualcuno che portasse avanti il marchio e il Made in Italy" . - facebook.com Vai su Facebook
MICAM 100: la scarpa calza la tecnologia (insieme a Wired) - MICAM Milano, il più importante evento internazionale dedicato al mondo della calzatura, festeggia quest’anno la sua centesima edizione. Lo riporta wired.it