Mia Goth trasparenze di pizzo con Jacob Elordi | eleganza gotica per il ritorno di Frankenstein
Mia Goth torna a sedurre con la sua presenza magnetica e un’allure da musa gotica d’altri tempi. A New York, durante la proiezione speciale di Frankenstein al Plaza Hotel, l’attrice ha catturato tutti gli sguardi con un look che fonde sensualità e mistero: un abito nero trasparente, un omaggio contemporaneo all’ estetica dark che da sempre la contraddistingue. Al suo fianco, un impeccabile Jacob Elordi, co-protagonista del film e nuovo volto del “mostro” più affascinante e tormentato del cinema moderno. Il look di Mia Goth: trasparenze, pizzo e poesia dark. Per l’anteprima del nuovo Frankenstein firmato Guillermo del Toro, Mia Goth ha scelto un abito che unisce provocazione e raffinatezza. 🔗 Leggi su Dilei.it
