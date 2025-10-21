Mia figlia è morta L’annuncio della gravidanza della 23enne e del parto poi si scopre tutto
Una vicenda surreale e inquietante ha scosso tutti nelle ultime settimane, trasformandosi in uno dei casi più commentati sui social. Protagonista è una ragazza di 23 anni, che per mesi ha inscenato una gravidanza, arrivando a fingere persino la nascita e la morte della propria “figlia”. Ma in realtà era una bambola iper realistica. Un inganno meticoloso, costruito passo dopo passo, che ha ingannato amici, parenti e perfino il suo fidanzato, fino a quando la verità non è emersa in modo clamoroso. La storia inizia con i primi post pubblicati da Kira sui social, in cui annuncia di essere incinta e mostra con orgoglio un pancione sempre più evidente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
