L’ex marito di Jennifer Lopez, Ojani Noa, ha risposto pubblicamente alla cantante e attrice dopo le dichiarazioni rilasciate da lei durante un’intervista al programma “The Howard Stern Show”, in cui aveva affermato di “non essere mai stata amata” perché i suoi ex “non erano capaci”. Attraverso un lungo messaggio pubblicato su Instagram, Noa, 51 anni, ha accusato la sua ex moglie di averlo tradito e di “raccontare una versione dei fatti che non corrisponde alla realtà”. “Smettila di sminuirci e di usare la carta della vittima – ha scritto – Il problema non siamo noi, non sono io. Il problema sei tu. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi hai mentito e tradito, non volevi il divorzio solo per non esporti negativamente”: Ojani Noa furibondo con l’ex moglie Jennifer Lopez