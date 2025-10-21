Mi fa paura l’idea di ammalarmi di nuovo ho avuto un tumore all’inguine me ne sono accorto perché mi è venuta una fitta Credo sia stato mio padre a mandarmi un segno… | parla Franco Pepe

21 ott 2025

“L’impasto: per un pizzaiolo è la sua identità. L’ho imparato da mio papà Stefano quando gli davo una mano nella pizzeria di famiglia. Vedevo che lui mescolava farine di vario tipo a occhio, lì ho capito che era meglio creare un blend”: parla così Franco Pepe e lo fa al Corriere della Sera. Al pizzaiolo, Phaidon ha dedicato un libro, Pizza Chef e lui si dice “felicissimo” perché “racconto la mia vita, la mia famiglia e la filiera di 40 produttori che si è creata attorno alla pizzeria Pepe in Grani, a Caiazzo. È un libro sul territorio, la provincia di Caserta e la Campania, con cui consegno le mie ricette al mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

