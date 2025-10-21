Un colpo di scena politico scuote la corsa alle elezioni regionali del Veneto: Marco Rizzo, leader di Democrazia Sovrana e Popolare (DSP), ha annunciato ufficialmente la propria candidatura a presidente della Regione Veneto per la tornata elettorale in programma il 23 e 24 novembre 2025. Una discesa in campo che promette di rimescolare le carte, soprattutto in un contesto già segnato da profonde tensioni tra forze politiche tradizionali e nuove spinte antisistema. Leggi anche: Migranti ospiti dei romani, Marco Rizzo contro la sinistra: “Serva del padrone, li prendano loro in casa” Il sostegno di Fabrizio Boron e l’ingresso di DSP nella competizione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Mi candido governatore!”. La clamorosa decisione del politico italiano