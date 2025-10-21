MFE | MARCO GIORDANI NUOVO CEO DI PROSIEBEN

Cambio ai vertici di ProSiebenSat.1. Il consiglio di amministrazione della controllata tedesca di Mfe ha nominato Marco Giordani nuovo amministratore delegato con effetto immediato. Lo rende noto la società in un comunicato, spiegando che Giordani, attuale direttore finanziario di Mfe, prende il posto di Bert Habets, che resterà in azienda come consulente. Accanto a Giordani lavorerà il nuovo direttore finanziario Bob Rajan, che succede a Martin Mildner, uscito dal gruppo di comune accordo. Rinuncia invece all’incarico il direttore generale Markus Breitenecker, la cui posizione non sarà sostituita. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

