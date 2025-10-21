Mfe Marco Giordani nuovo amministratore delegato di ProSieben
Milano, 21 ott. (askanews) – Marco Giordani, Cfo del gruppo Mfe, è stato nominato nuovo amministratore delegato di ProSieben, succedendo a Bert Habets. Lo comunica una nota del gruppo tedesco, controllato dal Biscione, annunciando le nuove nomine nell’executive board deliberate dal consiglio di sorveglianza. Giordani assume con effetto immediato il ruolo di Ceo di ProSieben al posto di Habets che lascia di comune accordo. Habets assumerà il ruolo di consulente senior del gruppo tedesco, con particolare attenzione a un periodo di transizione senza intoppi fino alla fine dell’anno. Bob Rajan entrerà a far parte di ProSieben come Cfo, con effetto immediato, succedendo a Martin Mildner, che lascerà l’azienda di comune accordo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Un emozionante omaggio al genio di Ennio Morricone, il più grande compositore di colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema. Domenica 19 ottobre alle ore 17.00, sul palco del Teatro Centrale di San Bonifacio (Via G. Marconi 5), il Movietriocon - facebook.com Vai su Facebook
Marco Giordani nuovo amministratore delegato di Prosieben - Il consiglio di amministrazione di Prosieben, controllata tedesca di Mfe, ha nominato Marco Giordani nuovo amministratore delegato con effetto immediato. Lo riporta ansa.it
Poltrone/ Marco Giordani nuovo amministratore delegato di Prosieben. Ecco chi è - 1 Media SE ha deliberato importanti cambiamenti nel Consiglio di amministrazione della società. Segnala affaritaliani.it
ProSieben, Marco Giordani nuovo ceo - Il consiglio di amministrazione di ProSieben, controllata tedesca di Mfe, ha ufficializzato la nomina di Marco Giordani a nuovo amministratore delegato. Scrive msn.com