Mette-Marit di Norvegia anche il figlio Marius Borg sta male | È in terapia
Occhi puntati sulla famiglia reale norvegese. Non solo per il peggioramento della malattia di Mette-Marit, ma anche per la controversia che circonda il figlio maggiore, Marius Borg. Il processo al ragazzo inizierà nei primi mesi del 2026. Sarà un procedimento giudiziario senza precedenti, non solo perché è il figlio della Principessa ereditaria ed è cresciuto a corte, ma anche perché sarà processato per ben 32 reati. In attesa di presentarsi in aula, il figliastro del Principe Haakon sta seguendo una terapia farmacologica per superare le sue dipendenze: per anni ha fatto abuso di alcol e droghe. 🔗 Leggi su Dilei.it
