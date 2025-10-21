Metro sospesa a Milano per un suicidio | uomo morto

Milanotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una persona si è gettata sotto un treno della metropolitana a Milano. La linea verde, la M2, è chiusa tra Famagosta e Assago Forum dopo l'incidente. Atm ha informato i passeggeri che si tratta di “un tentativo di suicidio”.Uomo muore sotto un treno a Milano: un gesto volontarioIl fatto è avvenuto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

