Metro M2 di Milano chiusa tra Famagosta e Assago in servizio i bus sostitutivi | cosa sta succedendo

La metropolitana verde M2 di Milano è chiusa tra Famagosta e Assago Forum. Come riferito da Atm (l'Azienda dei Trasporti Milanesi), i treni sarebbero stati bloccati dopo un tentato suicidio. L'elenco dei bus sostitutivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Metro M2 di Milano chiusa tra Famagosta e Assago, in servizio i bus sostitutivi: cosa sta succedendo - Come riferito da Atm (l’Azienda dei Trasporti Milanesi), i treni sarebbero stati bloccati dopo un tentato suicidio. Lo riporta fanpage.it

Metro sospesa a Milano per un suicidio: uomo morto - La linea verde, la M2, è chiusa tra Famagosta e Assago Forum dopo l'incidente. milanotoday.it scrive

