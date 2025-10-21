Meteo variabilità fino a mercoledì in attesa di una nuova perturbazione Punte fino a 20 gradi
“Un flusso di correnti umide occidentali al seguito della perturbazione che sta ancora attraversando martedì parte della nostra regione manterrà condizioni di variabilità fino a mercoledì, con frequenti annuvolamenti associati a locali piovaschi in mattinata e alternati a qualche schiarita in più. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Altre letture consigliate
Meteo Sicilia ? L’inizio della settimana sarà all’insegna della variabilità, con qualche pioggia sparsa attesa soprattutto sulla Sicilia orientale nella giornata di lunedì 20 ottobre. Sul resto del territorio, la probabilità di fenomeni rimarrà piuttosto bassa. ? Tra - facebook.com Vai su Facebook
#meteo #umbria (2-10-25) Variabilità fino al tardo pomeriggio, poi rasserenamenti ovunque Temperature: 10°?16° Allerta gialla per vento ? - X Vai su X
Meteo, maltempo e temporali proseguono nei prossimi giorni: ecco dove. Le previsioni - Secondo quanto sottolinea il meteorologo Lorenzo Tedici, giovedì il tempo migliorerà leggermente ma caleranno le temperature anche al mattino: si prevedono piogge e acquazzoni soprattutto dal tardo ... Come scrive tg24.sky.it
Meteo, in arrivo ondata di caldo con temperature fino a 40°. Le previsioni - Le ondate di caldo, un tempo considerate eccezionali, oggi si presentano con cadenza settimanale e colpiscono con maggiore intensità e durata: un recente studio de iLMeteo. Da tg24.sky.it
Meteo, tempo instabile fino a lunedì - Fino a lunedì sono attese condizioni di tempo variabile, con precipitazioni intermittenti, sparse o diffuse, che localmente potranno assumere ... Come scrive rainews.it