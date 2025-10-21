Meteo variabilità fino a mercoledì in attesa di una nuova perturbazione Punte fino a 20 gradi

Cesenatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Un flusso di correnti umide occidentali al seguito della perturbazione che sta ancora attraversando martedì parte della nostra regione manterrà condizioni di variabilità fino a mercoledì, con frequenti annuvolamenti associati a locali piovaschi in mattinata e alternati a qualche schiarita in più. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Meteo, maltempo e temporali proseguono nei prossimi giorni: ecco dove. Le previsioni - Secondo quanto sottolinea il meteorologo Lorenzo Tedici, giovedì il tempo migliorerà leggermente ma caleranno le temperature anche al mattino: si prevedono piogge e acquazzoni soprattutto dal tardo ... Come scrive tg24.sky.it

Meteo, in arrivo ondata di caldo con temperature fino a 40°. Le previsioni - Le ondate di caldo, un tempo considerate eccezionali, oggi si presentano con cadenza settimanale e colpiscono con maggiore intensità e durata: un recente studio de iLMeteo. Da tg24.sky.it

Meteo, tempo instabile fino a lunedì - Fino a lunedì sono attese condizioni di tempo variabile, con precipitazioni intermittenti, sparse o diffuse, che localmente potranno assumere ... Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Meteo Variabilit224 Fino Mercoled236