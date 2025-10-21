Meteo variabile sulla Romagna | atteso l' arrivo di una nuova perturbazione

Resta instabile il tempo su Ravenna. Un flusso di correnti umide occidentali al seguito della perturbazione che sta ancora attraversando parte della nostra regione manterrà condizioni di variabilità fino a mercoledì, con frequenti annuvolamenti associati a locali piovaschi in mattinata e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Meteo: mercoledì variabile, giovedì una nuova intensa perturbazione https://ift.tt/giRahtQ https://ift.tt/mCsYDOq - X Vai su X

PREVISIONI METEO DI MARTEDÌ 21 OTTOBRE PER LA PROVINCIA DI FERRARA Molto nuvoloso con piogge deboli intermittenti solo al mattino. Nuvolosità variabile in serata. Temperature minime attorno a 13°C, massime sui 17°C. Velocità massima del ve - facebook.com Vai su Facebook

Meteo, il tempo resta instabile: mercoledì variabile, poi una nuova perturbazione in arrivo giovedì - Il weekend comincerà all’insegna del bel tempo prevalente, anche se domenica non è escluso un nuovo debole peggioramento ... Da riminitoday.it

Meteo Roma – Tempo ancora stabile, ma per domani sono attese piogge e temporali, localmente anche intensi - Tempo ancora stabile con cieli velati, ma per domani sono attese piogge e temporali e poi graduale miglioramento da mercoledì ... Riporta centrometeoitaliano.it

Meteo, temporali al Nord e caldo anomalo al Sud: punte di 28°C, ma da domenica arriva il fresco. Le previsioni - La porta atlantica si riapre e porta con sé il ritorno delle piogge al Nord Italia, assenti da oltre due settimane. Lo riporta msn.com