meteo Ben ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino nuvolosità compatta con deboli precipitazioni sull'Emilia Romagna e Triveneto al pomeriggio ancora già ricoperti ovunque con piogge relegate Valle d'Aosta e friuli-venezia Giulia in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo uggioso con precipitazioni sui medesimi al centro cieli coperti al mattino che al pomeriggio con piogge diffuse carattere moderato in serata precipitazioni in esaurimento nella notte qualche fenomeno peso sulla Toscana al sud Al mattino cieli nuvolosi comunque coperto tra Molise campagna al pomeriggio attese precipitazioni tra Campania e Basilicata qualche pioggia anche sui settori meridionali delle isole maggiori in serata e nottata ancora piogge sulle regioni per localmente sulle Isole maggiori temperature minime rialzo massime in lieve calo al centro stabilimento sul resto della penisola le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 21-10-2025 ore 19:15