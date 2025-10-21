Meteo Roma del 21-10-2025 ore 06 | 15

meteo venerdì tornati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino nuvolosità compatta con deboli precipitazioni sull'Emilia Romagna e Triveneto al pomeriggio ancora cieli coperti ovunque con piogge relegate Valle d'Aosta e friuli-venezia Giulia in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo uggioso con precipitazioni sui medesimi al centro cieli coperti sia al mattino che al pomeriggio con piogge diffuse carattere moderato in strada precipitazioni in esaurimento nella notte qualche fenomeno Teso sulla Toscana al sud Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi comunque coperto tra Molise campagna al pomeriggio attese precipitazioni tra Campania e Basilicata qualche pioggia anche sui settori meridionali delle isole maggiori in serata e nottata ancora piogge sulle regioni più localmente sulle Isole maggiori temperature minime rialzo massime lieve calo al centro stabilimento sul resto della penisola le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Meteo Roma del 21-10-2025 ore 06:15

