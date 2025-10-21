Meteo | mercoledì variabile giovedì una nuova intensa perturbazione

Padovaoggi.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli esperti di 3BMeteo avvisano che un flusso di correnti umide occidentali al seguito della perturbazione sta ancora attraversando il Veneto che manterrà condizioni di variabilità fino a mercoledì, con frequenti annuvolamenti alternati a qualche timida schiarita. Giovedì invece una nuova. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Meteo, weekend variabile tra sole e acquazzoni: temperature in calo un po' ovunque - Meteo Weekend: con la Burrasca di Fine Estate le temperature sono calate al Centro- Riporta affaritaliani.it

Meteo Toscana, il primo weekend di primavera tra caldo e qualche pioggia - Già da venerdì 22 possibili piogge sparse nottetempo, tempo variabile al mattino, sereno o poco nuvoloso dal primo ... lanazione.it scrive

Meteo, sulla Liguria tempo variabile con venti forti e temperature in calo - continentale, fredda per il periodo, inizia a scorrere sulla nostra Penisola interessando almeno parzialmente anche la nostra regione. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Meteo Mercoled236 Variabile Gioved236