Meteo le previsioni in Campania per martedì 21 ottobre 2025

Anteprima24.it | 21 ott 2025

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in  Campania per oggi, martedì 21 ottobre 2025. Avellino – Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio associate a deboli piogge, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 9356m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 9mm di pioggia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

