Meteo le previsioni in Campania per martedì 21 ottobre 2025

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedì 21 ottobre 2025. Avellino – Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio associate a deboli piogge, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 9356m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 9mm di pioggia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per martedì 21 ottobre 2025

Argomenti simili trattati di recente

Meteo in Trentino, settimana all’insegna dell’instabilità: le previsioni per i prossimi giorni - facebook.com Vai su Facebook

Che tempo farà la prossima settimana? #meteo #previsioni - X Vai su X

Meteo: allerta arancione in Puglia e Calabria, gialla in altre 8 regioni. Temporali e forte vento, ecco le previsioni - Una circolazione depressionaria sul Mediterraneo centrale continua ad interessare il nostro Paese, spostandosi gradualmente dal Mar Tirreno verso lo ... Come scrive ilmessaggero.it

Le previsioni meteo della prossima settimana a Napoli e in Campania: nuova perturbazione all'orizzonte - Le nuvole e le piogge che hanno animato i giorni scorsi hanno lasciato spazio, quest'oggi, a schiarite su buona parte del territorio campano, fatta eccezione per alcuni ... Secondo msn.com

Previsioni meteo, in arrivo la burrasca di fine estate: temporali al Centro-Nord - Dopo qualche giorno di instabilità, con forti piogge che hanno colpito in particolare modo il nord Italia, il fine settimana che sta per arrivare vedrà il nostro Paese diviso in due dal punto di vista ... Segnala gazzetta.it