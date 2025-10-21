Meteo Italia | temporali estremi grandine e bombe d’acqua Le zone a rischio allerta massima

Un profondo ciclone in discesa dal Nord Europa sta per affondare i suoi effetti sulla Penisola, accompagnato da masse di aria polare e da una vasta area di bassa pressione. Gli ultimi aggiornamenti indicano un peggioramento marcato, con una fase di maltempo diffuso e condizioni potenzialmente critiche su più aree del Paese. Nel passaggio sui nostri mari, giovedì 23 ottobre, il vortice richiamerà venti miti meridionali, in particolare Scirocco e Libeccio, che attraverseranno il Mediterraneo caricandosi di umidità: un mix perfetto per innescare temporali intensi e, localmente, veri eventi meteo estremi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it