Meteo il tempo resta instabile | mercoledì variabile poi una nuova perturbazione in arrivo giovedì
Un flusso di correnti umide occidentali al seguito della perturbazione che sta ancora attraversando martedì parte della nostra regione manterrà condizioni di variabilità fino a mercoledì, con frequenti annuvolamenti associati a locali piovaschi in mattinata e alternati a qualche schiarita in più. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
