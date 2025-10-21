Meteo il tempo resta instabile | mercoledì variabile poi una nuova perturbazione in arrivo giovedì

Riminitoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un flusso di correnti umide occidentali al seguito della perturbazione che sta ancora attraversando martedì parte della nostra regione manterrà condizioni di variabilità fino a mercoledì, con frequenti annuvolamenti associati a locali piovaschi in mattinata e alternati a qualche schiarita in più. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

